MotoGp, Stoner: "I tifosi di Valentino Rossi mi facevano di tutto"

ROMA - Casey Stoner ha raccontato alcuni aneddoti sui tifosi di Valentino Rossi. Gli episodi che l'australiano va a rievocare sono di quando i due erano rivali per il titolo. " Mi minacciavano - ha detto Stoner al podcast Gypsy Tales - mi scrivevano scritte offensive sul camper. Quando uscivamo dai box non perdevano occasione per infastidirci. Rossi non ha mai fatto qualcosa di concreto per fermare tutto ciò ".

Le parole di Stoner

Stoner continua poi il racconto: "Quando eravamo in scooter - ha detto l'ex pilota MotoGp - c'era anche chi provava a prendermi per il braccio per farmi cadere. Volevano farmi del male per condizionare la mia gara". Anche Jorge Lorenzo e Marc Marquez in passato hanno denunciato questi comportamenti da parte dei sostenitori. "Da quelle azioni ho imparato molto e non cambierei nulla di quello che ho fatto, anche se potessi tornare indietro", ha infine concluso Stoner.