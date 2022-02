MotoGp, Poncharal spiega: "I nostri riferimenti saranno Oliveira e Binder"

ROMA – Il 2022 sarà l'anno dell'esordio in MotoGp per Remy Gardner e Raul Fernandez , rispettivamente primo e secondo classificato dell’ultimo Mondiale di Moto2. I due saranno i portacolori del team satellite della KTM per la gioia di Herve Poncharal, proprietario di Tech3 KTM Factory Racing. “I contatti sono iniziati in primavera, li volevano tutti – ha dichiarato il manager francese a Speedweek, focalizzandosi in particolare sullo spagnolo - E’ un diamante grezzo, dispone di un talento sconfinato”.

Il commento di Poncharal

"I nostri riferimenti saranno Binder e Oliveira, che guidano le stesse moto e sono in grado di lottare per il titolo. Inoltre, entrambi hanno già vinto gare in MotoGp in passato. Se non dovessimo essere troppo lontani, allora anche la Top 5 sarebbe a portata di mano - ha spiegato Poncharal, che è poi tornato a parlare dei due nuovi innesti dalla Moto2 - Non vediamo l’ora che cominci la stagione in Qatar. Remy può vantare più esperienza di Raul in quanto è più anziano e l’anno scorso ha usato tale esperienza molto bene, spingendo quando serviva. Vedremo il livello raggiunto dai due visto che abbiamo un campo estremamente competitivo quest’anno".