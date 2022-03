MotoGp, Vinales rivela: "C'è stato un momento in cui ho pensato di ritirarmi"

ROMA – Nel 2021, Maverick Vinales ha vissuto forse il momento più difficile della sua vita. Il 25 settembre è infatti deceduto suo cugino Dean Berta , vittima di un incidente durante una gara del campionato Supersport a Jerez de la Frontera. Un duro colpo per il pilota nativo di Figueres, che in un’intervista con Niki Kovacs di ‘GPSpirit’ ha svelato di aver rimesso in discussione il suo futuro: “Ho pensato seriamente di smettere di correre. In fin dei conti avevo una famiglia e un bel po’ di soldi da parte, perciò non c’era da preoccuparsi. Dunque, per quale motivo continuare?”.

Vinales si racconta

Maverick è poi tornato sulla morte del cugino: “E’ stato un colpo davvero duro per me. Per tre mesi non ho fatto altro che pensare a questo, faticavo a comprendere il senso della vita. Mio cugino era come un fratello più piccolo per me. Mi sono sempre preso cura di lui e, ad esempio, quando compravo una moto per me, ne acquistavo una anche per lui in modo da poterci allenare insieme”. In soccorso del pilota spagnolo è arrivata la moglie Raquel: “Mi diceva che non era colpa mia, così come di nessuno. Mi ripeteva che il mio destino era vincere il Mondiale e che avrei dovuto provarci. In quel periodo ho imparato tanto dalla famiglia e mi sono reso conto di quanto io sia fortunato ad averli al mio fianco”.