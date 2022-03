MotoGp, sarà Gp della Malesia fino al 2024: nuovo accordo con Sepang

L'ultimo precedente

Il numero uno di Dorna, Carmelo Ezpeleta, ha commentato così il nuovo accordo: "Siamo molto felici di confermare che il Gran Premio della Malesia rimarrà in calendario almeno fino al 2024. La Malesia è un mercato vitale per la MotoGp ed è un piacere correre a Sepang e testimoniare l'incredibile passione di questi tifosi. Siamo ansiosi di tornare a correre qui. Petronas? Non ci può essere title sponsor migliore, un marchio iconico per il nostro sport". Era il 2019 quando ci fu l'ultimo Gran Premio della Malesia, con Maverick Vinales a vincere sulla Yamaha, Marquez (Honda) secondo e Andrea Dovizioso (Ducati) terzo.