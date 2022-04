MotoGp, Dovizioso: “Non sono d'accordo con Quartararo, ecco cosa manca alla Yamaha"

PORTIMAO – Nonostante un grande Fabio Quartararo, campione del mondo in carica, la Yamaha sta faticando parecchio in quest'avvio di stagione di MotoGp. I risultati non sono infatti soddisfacenti e la scuderia non è particolarmente contenta di come stanno andando le cose. Il pilota francese ha cercato di analizzare il problema, sostenendo come ciò che manchi alla moto sia un maggiore grip. Un pensiero che non trova per nulla d’accordo il suo compagno di squadra Andrea Dovizioso. Il pilota di Forlì, al termine della prima giornata di prove libere del Gp del Portogallo, ha dichiarato di pensarla in maniera completamente diversa.