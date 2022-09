MotoE, Aegerter o Granado? A chi andrà l'ultimo titolo dell'era Energica?

Con ancora 50 punti in palio, la MotoE arriva a Misano con il titolo ancora da assegnare, in virtù dei 17,5 punti che separano Eric Granado dal leader della classifica, Dominique Aegerter. La doppietta siglata dal brasiliano al Red Bull Ring lo ritrae come il più in forma tra i due, ma Dominique vuole cancellare la delusione 2021.

Aegerter, missione doppietta

Successe proprio al Marco Simoncelli: il sorpasso decisivo del numero 77 ai danni di Jordi Torres venne giudicato troppo aggressivo, poichè determinante nella caduta dello spagnolo. Lo svizzero oggi punta Dynavolt patì una penalizzazione, Jordi si intitolò la seconda volta.

Uno smacco per Domi, comunque consolatosi con la corona ottenuta in Supersport. Ma lui voleva la doppietta e, proprio in questo 2022, la missione appare fattibile: come detto la vetta della MotoE e sua, pure nella classe di mezzo delle derivate di serie. Sarà bis iridato? Dipenderà anche da un brasiliano vestito da abiti LCR.

Granado, tutto o niente a Misano

Nel computo del 2022, Eric ha vinto più di Dominique. Al brasiliano le corse di Jerez - doppietta - Assen nella seconda manche accorciata, bis al Red Bull Ring. Solo che Aegerter si è dimostrato più regolare nelle parti alte della classifica, e questo lo pone in alto e quasi imprendibile.

Quasi, dato che Granado c'è, ed è pronto al tutto per tutto a Misano. Il briasiliano dovrà vincere due volte, "sperando" in errori da parte del rivale. In quel caso, il titolo sarebbe suo, e finalmente, poiché cercato dalla prima edizione del FIM ENEL MotoE World Cup

A Misano finisce l'era dell'Energica Ego Corsa

Non ci piace dirle "addio", perchè non sarebbe consono ai toni meritevoli di rispetto, oltretutto nella vita mai dire mai. Sappiamo solo che Energica lascerà il testimone a Ducati, completando la quarta stagione ufficiale agonistica. Il primo campione è stato Matteo Ferrari, in alto nel 2019.

Poi, ecco Jordi Torres, in trionfo nel 2020 e 2021. La Ego Corsa è una motocicletta elettrica, apprezzata sia da chi l'ha portata al successo, come dal resto della griglia. Il progetto di Livia Cevolini e del relativo staff ha dato la possibilità a giovani piloti quanto agli esperti di figurare in un palcoscenico internazionale di livello.