La Juve ospita Lorenzo, furia social: "Ridai il Mondiale a Valentino Rossi"

ROMA - Ospite d'eccezione all'Allianz Arena di Torino: ad assistere alla partita di Champions League tra Juventus e PSG, finita 2-1 per i francesi, c'era infatti Jorge Lorenzo. Lo spagnolo, cinque titoli mondiali conquistati di cui 3 in MotoGP, ha assistito al match ricevendo in regalo anche una maglietta della Juventus personalizzata con tanto di numero 99 sulle spalle, il suo portafortuna anche in pista. I tifosi juventini, però, non hanno mancato di ricordare sui social network la rivalità con Valentino Rossi, in special modo nella stagione 2015 quando "l'allenza" con il compatriota Marc Marquez privò il Dottore del suo decimo titolo mondiale in carriera.