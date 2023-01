Ducati elettrica, la MotoE esemplare storico: la prima volta di Borgo Panigale

ROMA - Dopo un 2022 da sogno, in cui ha vinto tutto quello che c'era da vincere tra MotoGP e Superbike, la Ducati si appresta a diventare sempre più protagonista in MotoE. Infatti, dal 2023 l'azienda di Borgo Panigale diventa il fornitore ufficiale delle moto per il campionato elettrico, subentrando ad un'altra azienda tricolore, Energica. Il modello è il V21, la cui produzione, in vista dell'inizio ufficiale delle competizionei, è già cominciata. Il primo prototipo è stato svelato durante la presentazione del Team Gresini di MotoGP, e subito i commenti entusiastici si sono sprecati, per quello che rappresenta un vero e proprio "nuovo inizio" del campionato che fa da corollario al motomondiale.