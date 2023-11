Paura Espargaro: cade, prova a risalire ma la moto prende fuoco! VIDEO

SEPANG - Incidente per Aleix Espargaro durante le prove Libere del Gran Premio della Malesia, diciottesimo appuntamento del campionato del Mondo della MotoGP. Durante la prima sessione di Libere il pilota spagnolo è caduto alla curva 15. Una scivolata apparentemente innocuoa che ha visto Aleix tentare di risalire subito in sella alla sua Aprilia. Proprio in quel momento dalla moto si è alzata una fimmata che lo ha costretto alla fuga. Per fortuna non ci sono state conseguenze per Espargaro.