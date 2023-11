Bagnaia ottavo in Malesia ma sorprende tutti: "Il venerdì migliore da tempo"

SEPANG - Francesco Bagnaia chiude all'ottavo posto la Practice del Gran Premio della Malesia. Il campionde del Mondo in carica della MotoGP non fa drammi per il risultato, al contrario nell'intervista a Sky Sport è apparso soddisfatto di quanto fatto, consapevole di avere possibilità di dire la sua anche a Sepang: "Finalmente! È stato uno dei venerdì migliori da tempo, mi trovo bene. Con le gomme usate sono stato molto veloce che è fondamentale. Per quanto riguarda il time-attack, il primo è andato bene mentre nel secondo mi è sfuggita un po' la moto".