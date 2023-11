Ducati, Bagnaia domina le qualifiche: pole position e record della pista

SEPANG - È Francesco Bagnaia a prendersi la pole position nel Gran Premio della Malesia, diciottesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Il campione del mondo in carica non lascia scampo agli avversari e ferma il cronometro in 1:57.491, siglando il record della pista e precedendo il rivale Jorge Martin, scivolato nel finale. Al terzo posto Enea Bastianini. Seconda fila aperta da Alex Marquez, che nel venerdì aveva registrato il miglior tempo nella Practice, e completata da Luca Marini e Marco Bezzecchi. Un trionfo Ducati, che vede la casa di Borgo Panigale posizionare sei moto nelle prime sei posizioni.

GP Malesia: la griglia di partenza

PRIMA FILA

1. Francesco Bagnaia (Ducati)

2. Jorge Martin (Ducati)

3. Enea Bastianini (Ducati)

SECONDA FILA

4. Alex Marquez (Ducati)

5. Luca Marini (Ducati)

6. Marco Bezzecchi (Ducati)

TERZA FILA

7. Bradi Binder (KTM)

8. Fabio Quartararo (Yamaha)

9. Maverick Vinales (Aprilia)

QUARTA FILA

10. Jack Miller (KTM)

11. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

12. Johann Zarco (Ducati)

QUINTA FILA

13. Aleix Espargaro (Aprilia)

14. Augusto Fernandez (KTM)

15. Franco Morbidelli (Yamaha)

SESTA FILA

16. Joan Mir (Honda)

17. Pol Espargaro (KTM)

18. Raul Fernandez (Aprilia)

SETTIMA FILA

19. Miguel Oliveira (Aprilia)

20. Marc Marquez (Honda)

21. Takaaki Nakagami (Honda)

OTTAVA FILA

22. Alvaro Bautista (Ducati)

23. Iker Lecuona (Honda)