Bagnaia fatica nella Sprint di Sepang: “Non riuscivo a fermarmi”

SEPANG - La Sprint Race del Gran Premio della Malesia non ha sorriso a Francesco Bagnaia, in testa fino a metà gara per poi chiudere in terza posizione. Il campione del Mondo della MotoGP vede ora il rivale Jorge Martin distante appena 11 punti in classifica. Un prova viziata anche da alcuni problemi alla sua Ducati che non gli hanno permesso di spingere quanto voluto, in particolare nel finale della gara. "Non so cosa sia successo, sta di fatto che ho iniziato a faticare molto sul davanti, a sinistra avevo molta vibrazione sull'anteriore. Non riuscivo a fermarmi". Queste la parole di Pecco ai microfoni di Sky Sport.