Martin insaziabile: il commento che accende il GP di Sepang

SEPANG - Il secondo posto nella Sprint Race del Gran Premio della Malesia ha permesso a Jorge Martin guadagnare punti preziosi su Francesco Bagnaia per il titolo di Campione del Mondo della MotoGP. Il divario i due piloti è ora di soli 11 punti, in attesa di sapere come andrà la gara di domenica. Un risultato che però ha lasciato Martin insoddisfatto, come raccontato ai microfoni di Sky Sport: "Anche in Thailandia quando ho vinto la Sprint non ero troppo contento, perché penso sempre a domani, dobbiamo finire il lavoro. Quindi sono contento, ma alla fine stare davanti è quello che devo fare".