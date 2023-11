Bagnaia e il corpo a corpo con Martin: “Gara dura, importante arrivargli davanti

SEPANG - Francesco Bagnaia conquista un terzo posto importantissimo nel Gran Premio della Malesia. Il campione del Mondo in carica della MotoGP ha incrementato ulteriormente il vantaggio su Jorge Martin, ora a 14 punti di distanza. Proprio i due piloti, alla prima curva, sono stati protagonisti di un duello che Pecco ha commentato così ai microfoni di Sky Sport: "È stata una gara dura, io sono molto contento per quello che mi riguarda ma alla prima curva c’è stato subito un corpo a corpo con Martin e abbiamo perso un po’ di tempo - così Bagnaia - Fare certe manovere in certi momenti è davvero fondamentale quando ti stai giocando un Mondiale. Oggi era importante arrivare davanti a Martin e andare via con un punticino in più rispettto a quanto siamo arrivati”.