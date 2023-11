Ducati, la gioia di Bastianini in Malesia: “Ero distrutto, volevo solo quello”

SEPANG - Il Gran Premio della Malesia , diciottesimo appuntamento del campionato del mondo della MotoGP ha visto Enea Bastianini vincere davanti a Alex Marquez e Francesco Bagnaia. Una vittoria cercata e voluta dal pilota Ducati che, ai microfoni di Sky Sport, ha espresso tutta la sua gioia: "Oggi non volevo altro, sapevo di poterlo fare e non mi importava del resto. Ho spinto fin dall’inizio come in qualifica". Bastianini ha poi sottolineato che: "Negli ultimi giri ho cercato di mantenere il gap, ero completamente distrutto e non ne potevo più, ma alla fine è arrivata. Io mi sentivo al limite, e forse per restare al limite ho fatto qualche sbavatura.

Bastianini e i progressi rispetto alla Thailandia: "Abbiamo stravolto la moto"

Una vittoria figlia anche di cambiamenti in corsa che hanno permesso a Bastianini di avere un feeling maggiore con la sua Ducati. "Abbiamo cambiato strategia per il freno motore, siamo andati incontro alle necessità emerse in Thailandia. Abbiamo stravolto la moto, anche se il setup è rimasto uguale. Quello che è cambiato è la ripetibilità: non sbagliavo in frenata, cosa che fino a poco tempo fa avveniva in ogni giro. Quando ci si torna a divertire poi si va anche forte". Questo il commento del pilota Ducati, intervistato da Sky Sport, che non ha dimenticato di ringraziare la sua squadra: "Devo dire grazie a tutta la mia squadra perché non ha mai smesso di credere in me".