Martin e il ritmo di Bagnaia: “Ho fatto il massimo, non riuscivo a stargli dietro”

SEPANG - Jorge Martin esce deluso dal Gran Premio della Malesia . Il quarto posto conquistato lo fa scivolare a 14 punti di distanza da Francesco Bagnaia , nella corsa al titolo di campione del mondo della MotoGP. Lo spagnolo è stato combattivo solo nelle prime fasi quando lottava con Pecco per la terza posizione ma, come confessato ai microfoni di Sky Sport: "Ho fatto il massimo, quando ho raggiunto Pecco mi sentivo forte ma dopo aver tentato un paio di volte il sorpasso, la gomma davanti ha dato problemi e non riuscivo più a seguirlo".

Martin e i problemi con la moto: "Mai trovato così male in tutto il weekend"

Una giornata storta per Jorge Martin che però ha voluto sottolineare i motivi delle difficoltà riscontrate in gara: "La temperatura delle gomme era troppo alta, pensavo che dopo qualche giro si sarebbe raffreddata, invece ho capito che quei punti erano il massimo che potevo ottenere. Non mi sono mai trovato così con il davanti in tutto il weekend". Per avvalorare la sua tesi, il pilota spagnolo ha poi paragonato il duello odierno con Bagnaia con quello della Sprint: "Non è normale che ieri Pecco era a un secondo e mezzo da me mentre oggi ero io a non riuscire a seguire il ritmo. Forse ci sono gomme che lavorano peggio di altre, ma è così per tutte".