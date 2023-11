Practice Las Vegas: Raul Fernandez il più veloce, Bagnaia e Martin lontani

LAS VEGAS - È Raul Fernandez il più veloce nella Practice del Gran Premio di Las Vegas, diciannovesimo e penultimo appuntamento del campionato del mondo della MotoGP. Il spagnolo chiude in 1.52:843 davanti alla Ducati di Fabio Di Giannantonio. Dominio Aprilia sul podio, con Maverick Vinales che chiude terzo. Quarto crono per Brad Binder davanti ad Aleix Espargaro e Luca Marini. Più lontani i due contendenti al titolo mondiale con Jorge Martin che chiude in settima posizione precendendo per un soffio il rivale Francesco Bagnaia. Chiudono la top-10 la KTM di Augusto Fernandez davanti alla Honda di Marc Marquez.