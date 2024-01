IP Gruppo Api e Gresini Racing: insieme in MotoGP

IP Gruppo api , principale azienda privata italiana nel settore dei carburanti e dei servizi alla mobilità, torna a solcare i circuiti di tutto il mondo e lo farà sulle due ruote targate Gresini Racing. Un grande ritorno quello della storica azienda italiana che ha scelto i fratelli Marquez e il celeste del team Gresini Racing MotoGP per la ribalta mondiale. La realtà italianissima di IP avrà presenza sulla carena laterale di entrambe le Demosedici numero 73 e numero 93, sulle maniche dei piloti Alex e Marc, oltre alla presenza nei box, camion e hospitality del team. L'accordo di partnership tra IP e Gresini Racing MotoGP avrà una durata triennale , un segnale di grande fiducia per un progetto che si preannuncia davvero interessante.

MotoGP, Jorge Lorenzo: "In Yamaha preferivano Valentino Rossi. Mi disprezzavano"

IP Gruppo Api torna nel motomondiale

Il presidente del Gruppo IP api, Ugo Brachetti Peretti, ha manifestato tutta la sua soddisfazione relativamente al ritorno sul palcoscenico più importante del motociclismo su due ruote: "IP torna a sostenere il motociclismo italiano nel mondo. Nella recente celebrazione dei novant'anni di api, abbiamo ricordato il rapporto strettissimo che lega il nostro Gruppo ai grandi piloti, team italiani e alle loro vittorie nella storia del motomondiale. Con lo stesso spirito saremo al fianco del team Gresini con l'ambizione di accompagnarlo verso nuovi grandi risultati sportivi. Il motociclismo è coraggio e dedizione, ma anche tecnica e talento: condivideremo con tutti gli appassionati l'energia delle emozioni che questo motomondiale ci saprà regalare".

Le parole di Nadia Padovani: "Orgogliosi della partnership"

Allo stesso modo, Nadia Padovani, patron del team Gresini, ha sottolineato la valenza, anche simbolica, oltre che professionale, della nuova collaborazione: "Siamo assolutamente orgogliosi di poter annunciare l’inizio di una collaborazione triennale tra IP e Gresini Racing MotoGP. Il Gruppo api è un’azienda italiana storica con a capo la famiglia Brachetti Peretti che la fondò nel lontano 1933 e che già negli anni 60 sponsorizzava nel mondo delle competizioni motociclistiche. Il 2024 è quindi un anno un po’ speciale che segna il rientro nelle competizioni dopo tantissimo tempo, e ovviamente ci fa molto piacere essere parte di questa pietra miliare. Vorremmo ringraziare il Presidente Ugo Brachetti Peretti per la sua fiducia nei nostri progetti e per aver scelto Gresini Racing come partner in questa fase storica del Gruppo".