Alex Marquez doma Marc e si prende la Sprint a Silverstone

SILVERSTONE (Inghilterra) - Ed è Alex Marquez che interrompe il dominio di Marc nelle gare sprint di questa stagione. Lo spagnolo della Ducati Gresini sfrutta un errore del fratello ad inizio gara per scappare via, terzo un ottimo Fabio Di Giannantonio mentre crolla nel finale Pecco Bagnaia.

Ottimo spunto di Quartararo seguito dai fratelli Marquez con Marc che non perde tempo e prima della fine del 1° giro si prende la leadership ma dura poco perché commette un piccolo errore con Alex che si prende il comando. Alle spalle battaglia a tre tra Quartarao, Bagnaia e Di Giannantonio con Pecco che sale 3°. Liberatosi di Quartararo "Diggia" prende Bagnaia ingaggiando una bella battaglia con il romano che ha la meglio a 3 giri dalla fine, intanto davanti gara elastico tra i fratelli con Alex che riesce sempre a tenere quei 2 decimi di vantaggio che costringono Marc alla resa. Da sottolineare invece la bella rimonta di Marco Bezzecchi che riesce a conquistare la quarta posizione all'ultimo giro ai danni di un Bagnaia crollato nel finale.