L’uomo che gongola più di tutti. Nel week end di Aragon (Spagna), in MotoGP, ci si aspettava una risposta dalla Ducati. La scuderia di Borgo Panigale era rimasta a bocca asciutta in fatto di vittorie domenicali a Le Mans (Francia) e a Silverstone (Gran Bretagna) e si poteva avanzare qualche interrogativo sulla crescita degli avversari in relazione allo strapotere della Ro