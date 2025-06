Bagnaia in mezzo ai due Marquez: MotoGP Mugello, la griglia di partenza

Marquez a quota 100

Ancora un'altra prova straordinario di Marc Marquez che al Mugello beffa di 49 millessimi Bagnaia per la sesta pole stagionale, segna il nuovo record della pista e conquista la pole numero 100 in carriera tra tutte le classi, primo pilota dal 1971 a raggiungere questo traguardo. Prima della gara di domenica è attesa la Sprint per proseguire la battaglia in cima alla classifica del mondiale.