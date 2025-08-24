Marquez e i Vale Rossi boys: è la Sprint a sorpresa

Se il successo di Marc Marquez non fa più notizia, con il +152 sul fratello Alex (soltanto ottavo e oggi costretto a partire dalla quinta fila) che può portare al titolo già a Misano, ha catturato l’attenzione il ritorno in auge dei tre italiani forse meno attesi alla vigilia del GP di Ungheria. Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli e Luca Marini si sono classificati alle spalle del dominatore del campionato, in una giornata da ricordare dalle parti di Tavullia: Valentino Rossi ha festeggiato il doppio podio del suo team (il primo dalla Sprint di 22 mesi fa in Indonesia) e il miglior risultato del fratello minore da quando è ufficiale Honda. Risultati significativi, dato che per tutti e tre i protagonisti il 2025 è stato caratterizzato da traversie in primis a livello fisico: “Diggia”, reduce dall’operazione alla spalla di fine 2024, si è infortunato per un’impennata finita male al termine del primo giorno di test 2025 (frattura della clavicola), Marini ha rischiato grosso cadendo ad alta velocità a Suzuka nei test per la 8 Ore, “Morbido” ha rimediato varie ammaccature alla spalla sinistra nella Sprint del Sachsenring. A tutti, il “pistino” del Balaton Park ha regalato una giornata di gloria e redenzione. Una giornata che per Di Giannantonio è iniziata in una Q1 in cui si è dovuto fare largo tra gente come Bagnaia, Martin, Bezzecchi e quel Binder con cui ha condiviso il tempo al millesimo. Promosso in virtù del proprio 2° crono (migliore di quello del sudafricano), il romano ha evitato l’entrata kamikaze di Quartararo dopo il via - il francese è caduto e ha rovinato la Sprint a Bezzecchi, Bastianini e Acosta - e ha impiegato poche curve per superare il compagno di team Morbidelli, mantenendo poi saldamente la seconda piazza, quella che gli era sfuggita nella domenica del Sachsenring, un rimpianto lavato via ieri. «Quella Curva 1 è un punto cruciale, il via è stato caotico, per fortuna me la sono cavata con poco» ha spiegato il terzo pilota con la GP25, la moto che esalta Marquez e mette in crisi Bagnaia. «La GP25 è semplicemente l’evoluzione della GP24 - ha sottolineato Dall’Igna, dg Ducati - lavorando penso si possa fare bene». Si può brillare anche con la GP24, come testimonia Morbidelli, felice del ritorno in Top 3, che mancava dal Qatar: «All’inizio dell’anno ero così vicino ai Marquez che mi sono fatto prendere dalla foga, e ho dato 3-4 ‘bastonate’ e mi sono un po’ chiuso in me stesso». All’italo-brasiliano non è mancato il supporto del Team VR46, con cui il rinnovo è cosa fatta tanto che Franky l’ha annunciato tra il serio e il faceto, trovando conferma da Alessio Salucci: «Non c’è la firma, ma la stretta di mano, che è più che sufficiente» ha detto Uccio, direttore di un team che ha festeggiato un sabato da ricordare. “Venivamo da un periodo non semplice, ma abbiamo continuato a lavorare e a parlarci, mercoledì abbiamo fatto una cena di squadra, ogni piccola cosa ha aiutato». «E alla fine c’era tanto giallo sul podio» ha sorriso Morbidelli. Storica, a suo modo, è stata anche la giornata della Honda, che dall’introduzione della Sprint non aveva mai piazzato due moto in Top 6, con Marini 4° e Mir 6#. Un risultato figlio dell’agilità di una moto capace di disimpegnarsi nei numerosi cambi di direzione del Balaton Park. «Sto rivedendo la luce - ha ammesso Marini - ho avuto fortuna in partenza, è un grande risultato che ci voleva».