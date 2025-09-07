Alex Marquez trionfa al Montmelo davanti a Marc. Terzo Bastianini. Bagnaia: niente miracolo

Non poteva che essere una gara in famiglia al Montmelo e così è stato. Alex Marquez taglia il traguardo davanti al fratello Marc aggiudicandosi il Gp di casa in Catalogna valido per il 15º appuntamento del motomondiale (consegna del titolo rinviata dunque a Motegi, in agenda dopo il weekend di Misano). Un trionfo che interrompe la striscia di 7 vittorie consecutive dell’8 volte campione del mondo. Ad accomodarsi sul 3º gradino del podio è invece Enea Bastianini, seguito da Fabio Quartararo che nelle qualifiche aveva conquistato la seconda casella. Chiude 8ª Pecco Bagnaia, che eliminato in Q1 era partito dalla 21ª posizione. Un incidente tra Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio mette fine alla gara dei piloti Aprila e VR46. Ritirati anche Brad Binder, Johan Zarco Alex Rins, Luca Salvadori e Franco Morbidelli.