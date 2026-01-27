Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Non perdere Motosprint n.4: il poster della nuova Ducati MotoGP

Dal 27 gennaio, è in edicola il numero 4 di Motosprint, un’uscita speciale pensata per tutti gli appassionati della MotoGP e delle grandi corse su due ruote
1 min
motosprint n°4ducatiMotogp
Non perdere Motosprint n.4: il poster della nuova Ducati MotoGP
Da oggi, 27 gennaio, è in edicola il numero 4 di Motosprint, un’uscita speciale pensata per tutti gli appassionati della MotoGP e delle grandi corse su due ruote. All’interno, il poster della Ducati MotoGP di Marc Marquez e Pecco Bagnaia. Un vero pezzo da collezione che, all’alba del nuovo campionato e dell’attesa sfida mondiale, celebra il DNA racing Ducati e la sua ambizione di vertice in MotoGP.
Corri in edicola e non perdere Motosprint n.4.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Motomondiale

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS