Test MotoGp a Sepang, Bagnaia soddisfatto: "Abbiamo fatto un bel lavoro”

Bagnaia: "Sono stati tre giorni positivi"

"Abbiamo fatto un bel lavoro, sì. Sono stati 3 giorni positivi, abbiamo adottato una strategia migliore cioè quella di provare le cose ma con calma, solo nel momento in cui prendevo confidenza con la moto. Grazie a questo sono riuscito a dare delle indicazioni più chiare e precise. Tutto quello che abbiamo provato era abbastanza chiaro se fosse meglio o no, questo aiuta tanto sia me che gli ingegneri". Così Pecco Bagnaia, ai microfoni di Sky Sport, dopo i test della MotoGp di Sepang, terminati oggi. "Non sarà facile la scelta della carena ma la configurazione con cui ho scelto di fare la simulazione della Sprint mi è piaciuta particolarmente ed è un mix tra l'aerodinamica dello scorso anno e quella di quest'anno. Vedremo cosa decideremo, ce la prenderemo con più calma. Tutto sommato sono molto soddisfatto. Il time attack è venuto abbastanza bene, senza esagerare troppo ed è venuto bene. La simulazione è stata molto veloce ed è un qualcosa che a me personalmente interessa un po' di più dopo l'anno scorso.E non vedo l'ora di arrivare a Buriram per cercare di continuare a fare un lavoro del genere", ha aggiunto Bagnaia.

Di Giannantonio: "Il mio miglior test in MotoGP"

"Sono molto contento, penso che abbiamo svolto un gran test, il mio migliore in MotoGP fino ad ora. Siamo stati costanti e abbiamo avuto un passo solido, ho lavorato sodo durante l'inverno per far sì che questo accadesse, anche fisicamente mi sento bene. Nel complesso, il feeling è stato sempre molto buono, ho potuto migliorare molto il mio miglior giro qui a Sepang, è un passo avanti importante, quindi è stata una grande giornata". Così Fabio Di Giannantonio, dopo i test della MotoGp di Sepang, terminati oggi. "Sono molto felice sia della moto sia delle cose portate da Ducati. Ho provato due aerodinamiche facendo lo stesso laptime con lo stesso numero di giri e con le stesse gomme, quindi ora è più difficile decidere, dobbiamo riprovarli a Buriram. Avremo bisogno di molto tempo a casa per analizzare tutto, ma è stato utile anche per capire le mie necessità . Abbiamo lavorato un po' sull'anteriore, ma il lavoro a casa era già sufficiente. Abbiamo molte informazioni e dati per gli ingegnersi, quindi penso che arriveremo pronti agli ultimi test in Thailandia, dove l'obiettivo è confermare le cose che abbiamo provato qui", ha aggiunto il pilota romano.