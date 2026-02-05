Test MotoGp a Sepang, Bagnaia soddisfatto: "Abbiamo fatto un bel lavoro”

Si sono chiusi oggi i test in Malesia, durati tre giorni. A realizzare il miglior tempo Alex Marquez con 1:56.402. Seconda l'Aprilia di Bezzecchi con 1:56.526, segue Di Giannantonio di Team VR46 con 1:56.785. Chiudono la top 5 le Ducati di Marc Marquez e Pecco Bagnaia. Morbidelli sesto. I piloti italiani hanno poi espresso le loro sensazioni al termine delle prove. Prossimo appuntamento il 21 Febbraio con i test in Thailandia, ultimo appuntamento in vista del Mondiale, che vedrà la pista di Buriram come tracciato d'esordio.
Bagnaia: "Sono stati tre giorni positivi"
"Abbiamo fatto un bel lavoro, sì. Sono stati 3 giorni positivi, abbiamo adottato una strategia migliore cioè quella di provare le cose ma con calma, solo nel momento in cui prendevo confidenza con la moto. Grazie a questo sono riuscito a dare delle indicazioni più chiare e precise. Tutto quello che abbiamo provato era abbastanza chiaro se fosse meglio o no, questo aiuta tanto sia me che gli ingegneri". Così Pecco Bagnaia, ai microfoni di Sky Sport, dopo i test della MotoGp di Sepang, terminati oggi. "Non sarà facile la scelta della carena ma la configurazione con cui ho scelto di fare la simulazione della Sprint mi è piaciuta particolarmente ed è un mix tra l'aerodinamica dello scorso anno e quella di quest'anno. Vedremo cosa decideremo, ce la prenderemo con più calma. Tutto sommato sono molto soddisfatto. Il time attack è venuto abbastanza bene, senza esagerare troppo ed è venuto bene. La simulazione è stata molto veloce ed è un qualcosa che a me personalmente interessa un po' di più dopo l'anno scorso.E non vedo l'ora di arrivare a Buriram per cercare di continuare a fare un lavoro del genere", ha aggiunto Bagnaia.
Di Giannantonio: "Il mio miglior test in MotoGP"
"Sono molto contento, penso che abbiamo svolto un gran test, il mio migliore in MotoGP fino ad ora. Siamo stati costanti e abbiamo avuto un passo solido, ho lavorato sodo durante l'inverno per far sì che questo accadesse, anche fisicamente mi sento bene. Nel complesso, il feeling è stato sempre molto buono, ho potuto migliorare molto il mio miglior giro qui a Sepang, è un passo avanti importante, quindi è stata una grande giornata". Così Fabio Di Giannantonio, dopo i test della MotoGp di Sepang, terminati oggi. "Sono molto felice sia della moto sia delle cose portate da Ducati. Ho provato due aerodinamiche facendo lo stesso laptime con lo stesso numero di giri e con le stesse gomme, quindi ora è più difficile decidere, dobbiamo riprovarli a Buriram. Avremo bisogno di molto tempo a casa per analizzare tutto, ma è stato utile anche per capire le mie necessità . Abbiamo lavorato un po' sull'anteriore, ma il lavoro a casa era già sufficiente. Abbiamo molte informazioni e dati per gli ingegnersi, quindi penso che arriveremo pronti agli ultimi test in Thailandia, dove l'obiettivo è confermare le cose che abbiamo provato qui", ha aggiunto il pilota romano.
Morbidelli: "Avrei potuto fare meglio"
A fare eco a Di Giannantonio il compagno di team, Franco Morbidelli: "Abbiamo avuto tre giorni di test positivi, abbiamo provato molte cose e soluzioni. Mi sono adattato al nuovo pacchetto passo dopo passo. Mi è mancato qualcosa nel time attack, avrei potuto fare meglio, ma ho commesso un errore. Nel complesso, è stato un buon test. La nuova moto mi piace, anche se dobbiamo fare dei passi in avanti. Nel prossimo test a Buriram, proveremo a migliorare il grip al posteriore: ci abbiamo lavorato durante questo test a Sepang, abbiamo migliorato molto, ma dobbiamo migliorare ancora. Punteremo su questo e lavoreremo più su rifiniture e dettagli, come l'elettronica e piccole cose di setup per arrivare pronti alla gara in Thailandia".
Le parole di Bezzecchi dopo il secondo miglior tempo
"Ieri il programma è stato in parte condizionato dalla pioggia. È stato importante provare alcune cose; mentre altre le testeremo in Thailandia. In generale, mi sono divertito molto, perché abbiamo provato una grande quantità di soluzioni in questi test e mi sono trovato bene. La RS-GP26 è chiaramente un passo avanti rispetto alla moto precedente". Così Marco Bezzecchi, Aprilia, dopo la terza e ultima giornata dei primi test stagionali della Motogp, andati in scena a Sepang, in Malesia. Per il pilota di Rimini oggi secondo miglior tempo.
Le parole di Luca Marini dopo i test a Sepang
"Abbiamo migliorato la moto con un altro passo avanti oggi: tre giorni soddisfacenti, ma come sempre tutti gli altri hanno fatto un passo avanti. La situazione è simile al GP dell'anno scorso in termini di distacco, quindi dobbiamo lavorare bene in Thailandia tra qualche settimana. Avremo anche un paio di novità in Thailandia, quindi c'è ancora molto da fare prima della prima gara. È solo il primo test e la gente 'gioca' sempre un po', quindi aspetteremo di vedere cosa succederà alla prima gara. Non vediamo l'ora". Così Luca Marini, dopo i test della MotoGp di Sepang, terminati oggi. Il pilota della Honda è già proiettato verso i test di Buriram, in scena il 21 e il 22 febbraio.
Le dichiarazioni di Alex e Marc Marquez dopo i test a Sepang
"Fa sempre bene chiudere con il miglior tempo i test. Le sensazioni sono positive e anche nella simulazione della Sprint abbiamo fatto buone cose. Abbiamo provato parecchio, abbiamo lavorato bene: ora rimane solo un altro test prima del via del Mondiale". Così Alex Marquez, dopo i test della MotoGp di Sepang, chiusi con il miglior crono. "L'importante era chiudere questa tre giorni fisicamente in forma e ci siamo riusciti. Ora avremo ancora i test di Buriram per provare altre soluzioni e per mettere tutto a punto", ha aggiunto lo spagnolo.
Marc Marquez analizza così i tre giorni di test a Sepang: "Fisicamente mi sento meglio rispetto a quanto mi aspettavo. Sono contento: ho fatto i tre giorni di prove senza limiti fisici. C'è stanchezza ma sono certo che questi tre giorni mi abbiano aiutato tanto".
