Marquez vince la Sprint in Indonesia: è in testa al Mondiale. Di Giannantonio terzo, Bezzecchi out

Marc Marquez ha vinto la gara sprint del GP di Indonesia ed é passato in testa al Mondiale della classe MotoGP, con 4 punti di vantaggio su Jorge Martin , quarto sotto il traguardo. Secondo posto per il giapponese Ogura, terzo l'italiano Di Giannantonio.

La gara

Marc Marquez con la sua Ducati vince la Sprint Race del Gran Premio di Indonesia, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp, in scena lungo il circuito di Mandalika. Lo spagnolo sfrutta le cadute di Marco Bezzecchi e Raul Fernandez alla prima curva e i problemi tecnici di Jorge Martin, quarto al traguardo, per riprendersi la vetta della classifica iridata piloti, salendo a +4 proprio su Martin, secondo. Completano il podio di giornata l'Aprilia Trackhouse di Ai Ogura e la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio. Più indietro Alex Marquez, quinto, Pedro Acosta, sesto, Fermin Aldeguer, settimo, e Francesco Bagnaia, ottavo.