Bezzecchi domina in Indonesia: Martin supera Marquez in vetta. Tripletta Aprilia
Tripletta Aprilia a Mandalika. Marco Bezzecchi conquista il Gran Premio di Indonesia, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il 27enne riminese precede gli spagnoli Raul Fernandez, che partiva dalla pole, e Jorge Martin, che si 'consola' riprendendosi la leadership del campionato piloti scalzando il connazionale Marc Marquez (Ducati), trionfatore ieri nella sprint e oggi sesto alle spalle del giapponese Ai Ogura (Aprilia TrackHouse) e dell'altro iberico Pedro Acosta (Ktm), rispettivamente quarto e quinto. Alex Marquez (Ducati Gresini) è settimo, mentre Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), Fabio Quartararo (Yamaha) ed Enea Bastianini (Ktm Tech3) completano la top 10.
Martin: "Mondiale duro"
"Ho dato il massimo, Marco (Bezzecchi, ndr) e Raul (Fernandez, ndr) sono stati più forti tutto il week-end - commenta Martin, nuovo leader della Classifica Piloti di MotoGp, dopo il trionfo in Indonesia -. Ho cercato di star loro dietro, ma sono riusciti sempre a distanziarmi. Ho trovato il passo e l'ho tenuto, negli ultimi giri ho fatto fatica con gomme e condizione fisica. Siamo ancora in gioco, sarà un Mondiale duro e sfidante, ma faròdel mio meglio".
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