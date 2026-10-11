Bezzecchi domina in Indonesia: Martin supera Marquez in vetta. Tripletta Aprilia

Tripletta Aprilia a Mandalika . Marco Bezzecchi conquista il Gran Premio di Indonesia , diciassettesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il 27enne riminese precede gli spagnoli Raul Fernandez , che partiva dalla pole, e Jorge Martin , che si 'consola' riprendendosi la leadership del campionato piloti scalzando il connazionale Marc Marquez (Ducati), trionfatore ieri nella sprint e oggi sesto alle spalle del giapponese Ai Ogura (Aprilia TrackHouse) e dell'altro iberico Pedro Acosta (Ktm), rispettivamente quarto e quinto. Alex Marquez (Ducati Gresini) è settimo, mentre Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), Fabio Quartararo (Yamaha) ed Enea Bastianini (Ktm Tech3) completano la top 10.

Martin: "Mondiale duro"

"Ho dato il massimo, Marco (Bezzecchi, ndr) e Raul (Fernandez, ndr) sono stati più forti tutto il week-end - commenta Martin, nuovo leader della Classifica Piloti di MotoGp, dopo il trionfo in Indonesia -. Ho cercato di star loro dietro, ma sono riusciti sempre a distanziarmi. Ho trovato il passo e l'ho tenuto, negli ultimi giri ho fatto fatica con gomme e condizione fisica. Siamo ancora in gioco, sarà un Mondiale duro e sfidante, ma faròdel mio meglio".