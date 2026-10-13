Quiles re della Moto3, la Spagna al... Maximo. Italmoto, quale futuro?

E sono 300! Come gli spartani guidati da Leonida nella battaglia delle Termopili nell’omonimo film di Zack Snyder e con Gerard Butler protagonista. A Mandalika è arrivata la vittoria numero 300 per l’Italia nella top class. A guidare l’armata azzurra è ovviamente Valentino Rossi - leader assoluto di successi considerando MotoGP e 500 - a quota 89, a quota 68 il quindici volte iridato Giacomo Agostini mentre il terzo della classifica è Pecco Bagnaia. Il torinese è l’italiano in attività più vincente del Motomondiale, i 31 successi arrivati tra il 2021 e il 2025 (ultima vittoria a Motegi un anno fa, nel 2026 ha vinto la Sprint di Brno ma non è considerata nelle statistiche) tutti in sella alla Ducati. Alle sue spalle Andrea Dovizioso (15) e Max Biaggi (13), prima di trovare Marco Bezzecchi che con il successo di domenica è salito a quota 11 e facendo cifra tonda per i piloti azzurri. Una storia iniziata il 9 luglio 1949 con Nello Pagani vincitore ad Assen sulla Gilera e arrivata oggi a Bezzecchi con la Aprilia, che oggi è insieme alla Casa milanese all’interno del Gruppo Piaggio. Per raggiungere il traguardo dei primi 100 GP vinti, l’Italia ha impiegato 33 anni, con il successo di Franco Uncini a Misano nel 1982 (anno del titolo 500 del marchigiano). Il traguardo dei 200 GP non poteva che esser stato tagliato 25 anni più tardi da Dottore: Rossi fece cifra tonda a Estoril nel 2007 (in quell’anno però il titolo andò a Casey Stoner su Ducati). Per aggiungere altri 100 GP vinti, l’Italia ha dovuto attendere poi “solo” 19 stagioni proprio con Bezzecchi domenica a Mandalika.