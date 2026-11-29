Marquez, l'ultimo ballo a Valencia: un secondo posto per chiudere la leggendaria carriera
VALENCIA (Spagna) - Raul Fernandez conquista il Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Il pilota dell'Aprilia Trackhouse precede Marc Marquez, secondo nell'ultima gara della sua straordinaria carriera, e Pedro Acosta, che completa un podio interamente spagnolo. Quarto Marco Bezzecchi, che si laurea vicecampione del mondo davanti al compagno di squadra Jorge Martin, quinto al traguardo. Grazie al successo di Fernandez, l'Aprilia conquista anche il titolo mondiale costruttori.
L'addio di Marquez alla MotoGp
Il risultato sportivo passa però in secondo piano di fronte all'addio di Marc Marquez. Il dieci volte campione del mondo saluta il motociclismo in sella a una Ducati dalla speciale livrea dorata, tra la commozione del pubblico e l'omaggio dei colleghi al termine della gara. Cala il sipario sulla carriera di uno dei più grandi interpreti della storia delle due ruote tra la commozione generale con le lacrime del fratello Alex Marquez nei box. Si chiude anche l'avventura di Pecco Bagnaia in Ducati: il pilota piemontese, assente a Valencia per i postumi dell'infortunio rimediato in Qatar, passerà all'Aprilia nel 2027.
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