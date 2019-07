Marquez: "Quartararo dovrà gestire la pressione"

ROMA - "La super stagione di Quartararo è stata una grande sorpresa per tutti noi in MotoGp". Marc Marquez commenta così i grandi risultati del pilota francese, che al suo primo anno nella classe regina ha conquistato tre pole position e due podi. Il campione del mondo, quindi, mette in guardia il rookie dalle difficoltà, perché adesso tutti quanti si aspetteranno il risultato da lui: "Quando tutti si aspettano che tu vinca sempre, allora subentra la pressione".

Si vedrà tra qualche anno

Secondo Marquez, però, Quartararo, per il momento sta gestendo bene la pressione, anche se in futuro quest'ultimo fattore potrebbe aumentare: "Correre da rookie e da veterano che deve vincere tutto non è la stessa cosa. Fabio non è ancora a quel punto, ma tra qualche anno credo che vedremo come gestirà questa situazione".