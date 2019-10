Gp Giappone: miglior tempo per Marquez nelle libere 4, Rossi quinto

MOTEGI - Miglior tempo per Marc Marquez in seguito alla quarta sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2019 di MotoGP. Crono di 1.48:940 per il pilota spagnolo già campione del mondo, tiene dietro Maverick Vinales e Fabio Quartararo che completano la top-3 della sessione di mezzora che precede le qualifiche a Motegi. Condizioni dell'asfalto sempre migliori, anche se resistono alcuni punti con un po' di bagnato.

I risultati delle FP4

La sensazione è che girando per altre due-tre volte la situazione sarebbe mutata ulteriormente: pista sempre più asciutta. Ottimo quarto posto per la Honda non ufficiale di Cal Crutchlow, mentre Valentino Rossi trova confidenza con moto e circuito ed è quinto. Completano la top-10 dopo le FP4 Pol Espargaro, Alex Rins, Andrea Dovizioso, Takaaki Nakagami e Pecco Bagnaia, che dovrà passare dal Q1.