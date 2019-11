MotoGp, test a Valencia: Quartararo chiude davanti, Rossi nono

VALENCIA - Fabio Quartararo è stato il pilota più veloce al termine della prima giornata dei test MotoGp a Valencia. Il rider della Petronas Yamaha, peralrto caduto nel pomeriggio alla curva 10, ha fatto scendere il cronometro fino a 1:30.163. La Yamaha in versione 2020 ha proiettato Maverick Viñales in seconda posizione, staccato di circa un decimo e mezzo dal francese, la terza piazza è stata di Franco Morbidelli, che ha però registrato un distacco di circa mezzo secondo. Quarto Andrea Dovizioso, su Ducati, poi il campione del mondo Marc Marquez, finito a terra come Quartararo e come suo fratello Alex, prossimo compagno di squadra, che oggi ha girato sulla Honda della scuderia LCR.