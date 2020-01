Marquez ricorda Kobe Bryant: "Grazie per tutto quello che hai fatto per lo sport"

ROMA - Tutto il mondo dello sport piange Kobe Bryant. La scomparsa prematura della leggenda del basket, deceduto ieri a solo 41 anni in seguito a un incidente in elicottero, ha colpito profondamente tutto l'universo sportivo. Anche Marc Marquez ha postato sul suo profilo Twitter un ricordo e un ringranziamento per Kobe Bryant, ringraziando l'ex numero 24 dei Lakers per tutto ciò che ha fatto per lo sport. "Sono senza parole. Una leggenda. Grazie per tutto quello che hai fatto per lo sport, la tua eredità è andata oltre il basket", ha scritto Marquez.

Sin palabras. Una leyenda. Gracias por todo lo que has hecho por el deporte, tu legado ha ido más allá del baloncesto. #RIP Kobe pic.twitter.com/1j1coWcFVZ — Marc Márquez (@marcmarquez93) 26 gennaio 2020