Valentino Rossi-Petronas, è giallo sulla firma

La firma di Valentino Rossi con Yamaha Petronas Racing sembrava imminente, attesa addirittura in concomitanza col Gran Premio di Jerez de la Frontera, in programma domenica 19 luglio, ma il team principal Razlan Razali gela tutti su Facebook: "Sono stato fuori per un giro bici e ho letto la notizia... Ci stiamo ancora lavorando, Valentino non e? un pilota normale e c'è bisogno di tempo". Il post non mette di certo in discussione la possibilità di una fumata bianca in un prossimo futuro, ma servirà sicuramente ancora del tempo. Il nove volte campione del mondo è concentrato sulla stagione 2020, ridotta per via dell'emergenza Coronavirus, ma siederà sulla M1 anche in quella successiva. Col team Petronas, quindi, si ragiona a partire dal 2022.