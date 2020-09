MotoGP, Valentino Rossi: ufficiale l'accordo con Yamaha Petronas

MONTMELO' - Dopo un lungo tira e molla e mesi di incertezza, come già anticipato da Valentino Rossi adesso è ufficiale l'accordo con Yamaha Petronas per il 2021. Il 'Dottore' continuerà in MotoGP e nel corso del sabato di qualifiche del Gran Premio di Catalogna è arrivato l'annuncio della firma sul contratto con il team cliente della casa di Iwata, che offrirà una moto competitiva al classe 1979 che non intende abbandonare le corse. Il pilota di Tavullia porta con sè il capotecnico David Munoz, il telemetrista Matteo Flamigni e il coach Idalio Gavira. L'accordo è annuale, ma c'è un gentleman agreement per un prolungamento fino al 2022 qualora entrambe le parti a metà della prossima stagione siano soddisfatti. "

Ancora in pista a 41 anni

La Petronas ha pubblicato un tweet sul proprio account ufficiale per confermare l'accordo con Rossi: "Annuncio. Ok, è ufficiale, scusate se vi abbiamo fatto aspettare: confermiamo che il nove volte campione del mondo Valentino Rossi si unisce a noi e a Franco Morbidelli". Valentino Rossi ha commentato così la notizia: "Ho pensato molto prima di prendere questa decisione, perché la sfida sta diventando sempre più dura. Per essere al vertice in MotoGP bisogna lavorare molto e duramente, allenarsi ogni giorno e condurre una vita da atleta, ma mi piace ancora e ho ancora voglia di guidare".