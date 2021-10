MotoGp: Quartararo è campione del mondo! Caduta di Bagnaia, vince Marquez. Rossi decimo

MISANO ADRIATICO - Fabio Quartararo conquista il titolo mondiale della MotoGp 2021 alla terzultima gara, chiudendo al quarto posto il Gran Premio dell'Emilia Romagna vinto da Marc Marquez. Fatale per Pecco Bagnaia, primo a quattro giri dal termine, una caduta che ha messo fine alle sue poche speranze di tenere viva la lotta al titolo. Il Cabroncito chiude una corsa alla vittoria del campionato che era ormai scontata, ma che sembrava non doversi decidere oggi fino a pochi km dalla fine della gara. La caduta di Bagnaia ha mostrato come tutto può cambiare all'istante, anche se sembra sia già tutto deciso. Secondo posto per Pol Espargaro a chiudere la doppietta Honda, mentre sull'ultimo gradino del podio sale Enea Bastianini, autore di un grande sorpasso su Quartararo nel finale e sempre più tra i protagonisti di questo finale di stagione. Valentino Rossi, all'ultima gara sul circuito di Misano, chiude con un ottimo decimo posto davanti ai tifosi italiani, che per tutto il weekend hanno omaggiato uno degli sportivi nostrani più importanti della storia.