MotoGp, Rossi: "Rimanere in top-10 è la cosa che mi ha fatto godere di più"

VALENCIA - Il mondo della MotoGp saluta Valentino Rossi con elogi, abbracci e una grande festa in quel di Valencia. Il 'Dottore' ha chiuso con il sorriso una carriera ricca di successi e lunga 26 anni: "Mi piace aver lasciato in questo modo. E’ stato un bel weekend, anche se all’inizio ero preoccupato. Mi hanno fatto tante sorprese, a partire dall’esposizione delle moto, passando dai piloti con i miei caschi. Ci siamo divertiti tanto oggi ed è stato nel mio stile. Abbiamo bevuto e spaccato qualcosa, come piace a me. Sono contento anche di aver fatto una bella gara, rimanendo nei primi 10: questa è la cosa che mi ha fatto godere di più”, dichiara a Sky Sport.