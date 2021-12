Valentino Rossi di nuovo in pista, correrà la 12 Ore del Golfo con la Ferrari

Rossi in pista Uccio e il fratello Luca Marini

Valentino Rossi, quindi, tornerà in pista e lo farà insieme all'amico di sempre, Alessio 'Uccio' Salucci, e al fratello Luca Marini, su una Ferrari 488 GT3 del Monster VR46 Kessel Racing team, la stessa con cui aveva già effettuato dei test al Marco Simoncelli World Circuit di Misano. Non sarà la prima volta per il terzetto che aveva concluso la 12 Ore del Golfo del 2019 al primo posto nella classe GT3 PRO-Am e terzo assoluto, per poi chiudere al 2° la Classe GT3 Pro Am e al quarto posto assoluto l'edizione del 2021. Una nuova avventura, dunque, per Rossi in attesa di decidere quale sarà il suo futuro.