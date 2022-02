MotoGP, Test Mandalika 2022: dove seguirli, date e orari

MANDALIKA- Dopo i primi test a Sepang, in Indonesia è tutto pronto per la seconda sessione di prove ufficiali della MotoGp 2022. Si parte venerdì 11 febbraio alle 2:00 (ora italiana) con il primo giorno sulla nuova pista, si proseguirà poi sabato 12 febbraio alla stessa ora con la seconda parte dei test, mentre domenica 13 - sempre quando in Italia saranno le 2 del mattino - andranno in scena i giri finali. Quella di Mandalika rappresenta l'ultima tappa di avvicinamento all'inizio della stagione, in quanto poi la classe regina si ritroverà in Qatar per il primo Gran Premio del 2022 (6 marzo). Per i test a Mandalika non è prevista copertura televisiva in Italia.