MotoGp, l'Aprilia svela la RS-GP 22 di Espargaro e Vinales

ROMA - Giù i veli dalla nuova RS-GP 22 e dal team Aprilia che supporterà Maverick Vinales e Aleix Espargaro nella prossima annata della MotoGp. La scuderia di Noale sarà ancora sotto il controllo di Massimo Rivola, CEO e team manager di Aprilia Racing, mentre Romano Albesiano sarà sempre direttore tecnico. Le premesse per un'annata positiva della casa di Noale ci sono tutte. L'Aprilia ha conquistato nel 2021 il suo primo storico podio in MotoGp con il terzo posto del 'Capitano' a Silverstone e per la prima volta avrà a disposizione Vinales per l'intera stagione. Ci saranno, inoltre, 5 wild card per Savadori, collaudatore Aprilia. "Abbiamo voglia di valutare le nostre migliorie. Ci siamo presi qualche rischio sullo sviluppo, ma siamo soddisfatti", ha detto Rivola.