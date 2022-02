MotoGp, Albesiano sull'abbassatore Ducati: "Mossa insidiosa"

ROMA - "In linea di principo non ci piace tanto. In pista è un sistema poco praticabile . Abbiamo un abbassatore posteriore molto sofisticato, ma abbiamo testato anche quello anteriore, che è un utilizzabile. Ma dobbiamo decidere tutti insieme se limitare queste fughe, per quanto intelligenti. È una mossa 'insidiosa '". Queste le parole di Romano Albesiano , direttore tecnico dell'Aprilia in MotoGp , intervistato da "Sky Sport" sull' abbassatore anteriore della Ducati . Tutti i team hanno a disposizione questo meccasismo, sfruttato però solo al momento della partenza e manualmente, ora la casa di Borgo Panigale lo ha messo in mostra anche nei giri dei test ufficiali a Mandalika .

Le parole di Albesiano

La parola utilizzata da Albesiano per descrivere la novità portata in pista dalla Ducati è "tricky", una parola che contiene in sé tante sfumature di significato. L'abbassatore anteriore automatico in corsa è sicuramente un'innovazione della Ducati, che però non sembra entusiasmare Albesiano, che dice: "È un tema di discussione. Abbiamo già l'abbassatore posteriore, ma quello anteriore viene usato solo in condizione di partenza con un meccanismo manuale. I piloti si trovano bene con quello e stiamo lavorando in questa direzione". Nel frattempo, il direttore tecnico della casa di Noale può sorridere con i risultati di Aleix Espargaro e Maverick Vinales. I piloti Aprilia si sono infatti piazzati rispettivamente secondo (1:32:937) e il settimo (1:33:147) primo giorno di test ufficiali.