MotoGp, risultati Day-2 test Mandalika: Marini precede Marquez

ROMA - Sul tracciato di Mandalika, dove si è corso il secondo giorno di test della MotoGp, è Luca Marini a firmare il tempo migliore. Il pilota del Mooney VR46 Racing Team chiude davanti a tutti con il tempo di 1:31.289, precedendo Marc Marquez di 192 millesimi. A completare il podio è un altro spagnolo, Maverick Vinales, che conferma le buone sensazioni in casa Aprilia in queste primissime uscite. Quarto il campione del mondo in carica Fabio Quartararo, che con la sua Yamaha chiude a +0.275 dalla vetta. Un po' più "nascoste" le due Ducati ufficiali, con Francesco "Pecco" Bagnaia a chiudere la top-10 a +0.436 e Jack Miller 20esimo a poco più di 1" da Marini. A chiudere la classifica, i rookie di categoria Raul Fernandez, Marco Bezzecchi, Remy Gardner e Darryn Binder, mentre Fabio Di Giannantonio ha firmato il 17esimo tempo.