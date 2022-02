MotoGp, day-3 test Mandalika: Pol Espargaro è il migliore, 5° Bagnaia

ROMA - Nella terza giornata di test a Mandalika per quanto riguarda la MotoGp, Pol Espargaro è il più veloce. Il pilota spagnolo in sella alla Honda gira con il tempo di 1'31"060, precedendo di soli 14 centesimi il francese Fabio Quartararo sulla Yamaha. Podio virtuale completato dal fratello di Pol, Aleix Espargaro, il quale con l'Aprilia si piazza a poco più di 3 decimi. In top-5 spiccano anche due italiani, ovvero Franco Morbidelli che risulta in crescita rispetto ai test di Sepang, e Francesco Bagnaia (Ducati). Alex Rins, Maverick Vinales, Johann Zarco, Brad Binder e Marc Marquez completano la classifica per i primi 10.