MotoGp, Marquez: "Il dolore c'è, ma mi sono goduto l'ultima giornata di test"

ROMA - I test sul circuito di Mandalika si chiudono con un piazzamento in top-10 per Marc Marquez. Un nono posto complessivo per l'ex campione del mondo spagnolo, il quale da una parte è soddisfatto dell'andamento della moto, ma dall'altra ammette ancora la presenza di dolori: “Mi è piaciuto molto guidare la moto oggi, ero stanco ad inizio giornata, come tutti, ma divertirsi e godersi la guida è stato il modo migliore per lavorare oggi. Ho un po’ di dolore alla spalla, ed è per questo che non ci siamo concentrati sul time attack. Spingere per un giro veloce richiede molta potenza e ho lavorato sul ritmo di gara e sul setup. Ho continuato a migliorare il mio feeling sulla moto, e c’è una grande differenza con i dati raccolti in Malesia. Abbiamo fatto un grande passo avanti con la nuova moto e il feeling sta migliorando ad ogni giro. HRC e il team hanno fatto un grande lavoro per portarci dove siamo oggi e non vedo l’ora di iniziare la stagione", ha dichiarato.