MotoGp, Bastianini: "Sono pronto per il Qatar, siamo migliorati molto"

ROMA - Si tratta di un bilancio positivo quello che Enea Bastianini può tracciare dopo i test svolti in queste settimane. A Sepang era arrivato il miglior tempo, ma le ottime sensazioni si sono confermate anche sul circuito di Mandalika nonostante il tredicesimo tempo complessivo: “Sono state prove interessanti - ammette - abbiamo continuato a conoscere questa moto e mi sono trovato molto bene, sia durante i test di Sepang che qui a Mandalika. Ora siamo pronti per il Qatar: qua a Mandalika abbiamo lavorato di più sul setup, mentre in Malesia volevamo solo fare un po’ di chilometri. Avevamo già una buona base, e direi che abbiamo migliorato anche diversi aspetti. In Indonesia, oltretutto, abbiamo cercato di capire anche il comportamento delle gomme, perché era difficile capire quale andava meglio tra la media e la soft. Finalmente ci avviciniamo al Qatar, con l’obiettivo di centrare la top-5 in gara. La pista lì mi piace molto e si potrà far bene, anche perché il team è in forma”.