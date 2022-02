MotoGp, Vinales: "Aprilia più agile e veloce, abbiamo un bel passo"

ROMA - Dopo la terza e ultima giornata dei test ufficiali MotoGp di Mandalika, Maverick Vinales può certamente dirsi appagato: " S ono molto contento - ha detto a "Sky Sport" - perché in due piste molto diverse (Sepang e Mandalika, ndr) siamo stati competitivi , questa è la verità. Ancora non siamo al massimo, dobbiamo dedicarci sul setup. Ma comunque riesco a fare dei bei giri e ho un bel passo ". L' Aprilia infatti, lungo tutt'e tre i giorni a disposizione, è stata capace di piazzarsi sempre fra le prime posizioni , mostrando miglioramenti su tutta la linea.

Miglioramenti Aprilia

È lo sviluppo della moto ad avere più impressionato Vinales, che l'anno scorso ha disputato solo gli ultimi Gran Premi con l'Aprilia, dopo l'addio alla Yamaha. "Rispetto al 2021 è migliorata. È più agile, curva di più ed è più veloce sul rettilineo. Quindi è tutto positivo. Picchiamo forte, ma c'è ancora tanto lavoro da fare. Siamo concentrati su di noi e dobbiamo costruire i nostri risultati passo dopo passo", ha detto il classe 1995. Messi da parte i testi di Mandalika, per i team della classe regina è ora partito il countdown per la prima tappa del Motomondiale 2022. Ci sono ancora alcune settimante per tirare a lucido le moto poi, il prossimo 6 marzo, i semafori in Qatar si spegneranno.