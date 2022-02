MotoGp, Tardozzi: "Vogliamo che Bagnaia rimanga con noi"

ROMA - Tra i due piloti del team factory della Ducati , solo PeccoBagnaia è riuscito a piazzarsi per almeno un giorno nella top 5 dei test ufficiali di Mandalika. I quali non hanno lasciato pienamente soddisfatta la Ducati. Il pilota italiano è tuttavia in odore di rinnovo, che sembrerebbe - stando alle parole del team manager, Davide Tardozzi -, davvero una questione di giorni. "Pecco - ha detto ai microfoni ufficiali della MotoGp - è un pilota che vorremmo mantenere nella nostra famiglia. Stiamo perfezionando gli ultimi dettagli, ma lui vuole rimanere e penso troveremo una soluzione al più presto . Noi vogliamo lui e lui vuole la Ducati: ci sarà un accordo".

Su Marini

Nel complesso, però, Tardozzi è mediamente contento della prima sessione di test: "Siamo soddisfatti solo all'80% - ha precisato-. Il risultato di Luca Marini (pilota del VR46 Racing Team, ndr), primo nel Day-2, ci dà fiducia, ma dobbiamo anche confrontare i nostri tempi con quelli degli altri. Honda e Suzuki hanno fatto grandi passi avanti". Una tre giorni di prove dolceamara quindi per la scuderia di Borgo Panigale, che avrà tenterà sicuramente di sfruttare gli ultimi giorni prima dell'inizio della MotoGp per trovare un assetto ottimale per la Desmosedici. Il countdown per il 6 marzo, data del primo Gran Premio, quello in Qatar, è già infatti iniziato.