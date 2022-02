MotoGp, cantiere aperto a Mandalika: lavori in alcuni settori

ROMA - Non è partita benissimo la nuova avventura della MotoGp a Mandalika. Il nuovo circuito infatti - fatti salvi il layout generale e le vie di fuga - ha ricevuto critiche da piloti e scuderie per il sistema di pulizia della pista . Durante il primo giorno di test ufficiali , infatti , la sessione è stata sospesa a causa del fango che ha reso impraticabile l'asfalto. A tal riguardo, la FIM, Dorna e l'Indonesia Tourism Development Corporation hanno raggiunto un accordo per il rifacimento di alcuni settori della pista. L'aree interessata dai lavori sarà - stando al comunicato ufficiale - la sezione prima della curva 17 fino a dopo la curva 5 .

Incognita meteo



Ora parte la corsa contro il tempo per chiudere il cantiere. La FIM ha infatti imposto all'ITDC di terminare i lavori sette giorni prima dell'inizio del Gran Premio, in agenda il prossimo 20 marzo. C'è però molta attesa attorno all'evento, con la MotoGp che torna in Indonesia dopo 25 anni, per un territorio da sempre grande appassionato delle due ruote. La scommessa è ora se l'Indonesia Tourism Development Corporation ce la farà a consegnare in tempo i lavori. Un'altra incognita da valutare è il clima imprevedibile del luogo, con la stagione del monsone di Nord-Ovest che potrebbe rallentare il cantiere.