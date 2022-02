Arriva su Prime Video "MotoGp Unlimited": docu-serie online dal 14 marzo

ROMA - Prime Video ha annunciato per il 14 marzo il lancio di "MotoGp Unlimited", docu-serie a cura di Dorna Sports e The Mediapro Studio, che ripercorrerà le tappe del 2021 in MotoGp. Tanta la carne al fuoco per otto puntate da 50 minuti ciascuna, nelle quali verranno svelati i dietro le quinte di una stagione ricca di emozioni e retroscena. Dalla vittoria di Fabio Quartararo con la Yamaha, all'addio burrascoso di Vinales dalla stessa casa di Iwata, dalle difficoltà di Marc Marquez, all'esplosione sul finale di stagione di Bagniaia, fino ad arrivare al ritiro di Valentino Rossi, una leggenda che ha contribuito a scrivere pagine indelebili del motorsport a due ruote.