MotoGp, Vinales: "In Yamaha persone cattive, ora sono freddo verso gli estranei"

ROMA - " L a miglior risposta è il silenzio. Su questo non ho niente da dire. Sono i n pochissimi a sapere cosa sia successo davvero . Lì dentro ci sono molte persone cattive, così come ne ne sono di buone. Ques ta è stata però un'esperienza che mi ha reso un po' più freddo verso gli estranei ". Così Maverick Vinales , pilota MotoGp dell'Aprilia intervistato a poche ore dall' anteprima di "MotoGp Unlimited" dal Mundo Deportivo. Nella circostanza, il 27enne di Figueres si è espresso in questi termini sulla sua permanenza in Yamaha, durata cinque stagioni e terminata nel bel mezzo dello scorso Motomondiale dopo il Gran Premio di Stiria .

Le ambizioni di Vinales

Ora però per Vinales è tempo di iniziare la sua prima stagione con l'Aprilia. La scuderia di Noale punta su di lui e su Aleix Espargaro per consolidare i buoni risultati raccolti nel 2021. Ma guai a pensare a un rilassamento: "Non pensate - ha infatti aggiunto lo spagnolo - che ci sia molta differenza. La pressione c'è lo stesso, solo che è positiva. In Aprilia abbiamo degli obiettivi, ma per raggiungerli servirà tempo. Di questo ne sono tutti consapevoli. Per quanto mi riguarda, devo trovare solidità e concretezza". Ora che il debutto stagionale con il Gran Premio del Qatar (6 marzo) si avvicina, per Vinales è tempo di prepararsi a questo importante appuntamento: "Sarebbe un'impresa vincere lì, ma essere realistici è d'obbligo", ha detto, concludendo.